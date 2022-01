Ryby

V práci to nestojí za nic, protože se nemůžete dostat do slušného tempa. Nadřízený si myslí, že své povinnosti flákáte, ale jen nevíte, jak je uchopit. Kvůli tomu přicházíte o mnoho lukrativních příležitostí. A to vás na tom mrzí ze všeho nejvíce.