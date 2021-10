Postup policie i úředníků, kteří Davídka vytáhli přímo z kočárku, pobouřil v srpnu veřejnost. Vyšetřuje ho policejní inspekce a do případu se vložil i ombudsman.

Rodiče chtějí syna zpět. „Jelikož je Davídek u pěstounky v Opavě, měl jsem tam nastoupit do edukačního centra. Čili odejít z práce, od ženy. Z čeho bychom žili, kde by vzala na nájem, kde a za co bych tam bydlel, to neuvedli,“ zlobil se táta Roman Š., profesí zedník. „Radu“ sociálky proto odmítl.

Jde o druhé dítě, které partnerům úřady odebraly těsně po narození a o které se soudí. Otec je bezúhonný, ale Alžběta H. v minulosti přišla už o tři děvčátka. Péči o ně nezvládla.

Matku prý sociálka ignorovala

Tento týden si rodiče povolala ke schůzce karvinská i pražská sociálka, jelikož matka žila v Praze a má tam stále trvalé bydliště. Po 2,5 hodinách odcházeli v rozpacích a Alžběta si utírala slzy.

„Způsob odebrání Davídka nekomentovali. Bavili se jen s otcem, jako bych neexistovala. Nezasloužím si druhou šanci? Jak máme dokázat, jací jsme rodiče, když děti vídáme jen dvě hodiny týdně. Rostou. Ten čas s nimi nám nikdo nevrátí,“ hlesla Alžběta s tím, že po ní jen chtěli, aby podepsala mlčelivost. Nesouhlasila.

Psychoterapeut Zbyněk Domin, který s rodiči pracuje, stručně sdělil, že on má ze schůzky naopak dobrý pocit. „Bez ohledu na minulost se teď rodiče chovají zodpovědně. Je před nimi dlouhá cesta. Věřím, že se jim děti jednou vrátí,“ doplnil Domin.

Na případ se podívá ombudsman

„Po prostudování podnětu se zástupkyně veřejného ochránce práv rozhodla zahájit šetření postupu OSPOD Praha 14 a Karviná a důvodu odebrání Davida,“ stojí v listu od ombudsmana ČR Stanislava Křečka. Také chce prověřit, jak obě sociálky s rodinou spolupracují, jelikož si rodiče stěžovali na nekomunikaci.

Píše knížku

»Můj zpackaný život«, tak pojmenovala Alžběta knihu, kterou píše po nocích, když se jí stýská po dětech a nemůže spát. Je o otřesném dětství plném násilí a týrání, útěcích, diagnostických ústavech a šikaně. S touto „výbavou“ se příliš brzo stala matkou a být jí nezvládla.

Teď prosí o novou šanci. „S dcerami si stále voláme, jsem první, komu se svěřují, sousedům hlídám děti… Proč nemůžu dokázat, že umím být máma?,“ dodala smutně Alžběta.