„Měsíčně potřebujeme zhruba tři tisíce litrů adblue, protože máme 95 procent aut v evropské normě 6. Pokud bychom aditiva nesehnali, všechny motory kategorie od Euro 5 a výš musíme odstavit,“ uvedl jednatel odpadové společnosti Smolo Lukáš Bojko.

Města budou plná odpadků?

Podle něj by nastal chaos. Za týden by odpady zaplavily města a komunikace by za mrazu byly nesjízdné. „Aditiva sháníme, kde se dá i v zahraničí a platíme za ně dvojnásobek toho, co před týdnem,“ dodal.

Společnost Smolo běžně nabízí k prodeji starší auta, jejichž motory aditiva nevyžadují. „Prodej jsme stopnuli. Netušíme, zda se s nimi popeláři nakonec nevrátí na silnice svážet odpadky z obcí, průmyslových podniků a zdravotnických zařízení,“ sdělil jednatel. Pokud by napadl sníh, problém by se týkal i vozů zimní údržby.

