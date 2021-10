K velmi vážné nehodě vyjížděli záchranáři v Ostravě-Porubě. Motorkář (40) v Martinovské ulici patrně nezvládl svůj stroj, najel do tramvajového pásu a havaroval. Následky nehody jsou pro něj fatální.

Při příjezdu záchranky byl muž při vědomí, ale v těžkém šoku a ohrožen na životě. „Čtyřicetiletý muž při nehodě stroje utrpěl ztrátové poranění dolní končetiny, zranění obou horních končetin a hlavy,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Lékaři muže uvedli do umělého spánku. „Záchranáři zajistili vstup do kostní dřeně pro podávání léků, naložili krční límec a uložili muže do podtlakové matrace. Následně jej přepravili na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ dodal Humpl.

