„Čuňase, jak mu říkáme, si pořídila rodina do bytu v Českém Těšíně jako domácího mazlíčka. Jenže selátko povyrostlo a ona si s ním nevěděla rady. Tak ho odvezla na porážku,“ vylíčil Radek Gomola ze Zemědělského dvorku v Dolní Lomné.

Naštěstí se řezníkovi miniprasátka zželelo a našel mu nový domov. Od té doby běhá pašík volně po v ohradě. „Ovce ani kozy ho nezajímají. Vybral si větší kamarády – skot. A zrovna tady k tomuto odrostlému býčkovi se upnul nejvíce,“ řekl Gomola. Spí spolu, dovádí spolu, prostě nerozlučná dvojka.

Zatím. Býčka totiž zanedlouho hospodář prodá. „Jinak to nejde, bohužel. Je to naše odchované tele, takže mezi krávy nemůže, aby se s nima později nespářil. Než by dorostl do jateční váhy, zvykli bychom si na něj a nedokázali ho dát zabít,“ upřesňuje Gomola a dodává: „Ale Čuňas má rád všechny krávy. Zpočátku bylo vidět, že je otravuje, teď ho berou jako člena stáda. Věřím, že odchod kamaráda zvládne.“ Než si pašík našel býčka, dováděl i s poníkem.

Zemědělský dvorek v Dolní Lomné nechová hospodářská zvířata jen pro užitek. Obec si oblíbili turisté a tak pro ně vymyslela malou zemědělskou zoo. Lidé si mohou králíky, kozy, ovce, krávy i pohladit či nakrmit. Raritou je jezevec. K vidění je však pouze nora, protože vylézá v noci.

VIDEO: Hasiči před časem zachraňovali statnou krávu, která spadla do jímky.

délka: 01:36.26 Video Hasiči zachraňovali statnou krávu, která spadla do jímky HZS Moravskoslezského kraje