„Chovu ryb jsem propadl. Posléze, ještě za socialismu, jsem navíc začal lepit akvária, což mě dovedlo k mořské akvaristice. Proč se tím neživit, napadlo mě tehdy,“ líčí začátky Farda.

Podle něj jsou Češi velcí rybičkáři a jsou ochotni pro akvárium v bytě udělat cokoli. „Když jsme stěhovali obří akvárium do Brna, musel budoucí majitel domluvit zastavení provozu,“ popisuje muž.

Jeřáb pak vynesl akvárium do patra, kde se předtím vybouralo francouzské okno. „Někdy taháme do výšky jeřábem jen sklo, drží ho prostě jen v kleštích, je to kus umění,“ zmíní Farda.

V oderské dílně Miroslav spolu s bratrem Pavlem montoval i mořské akvárium pro ostravskou zoo. „Asi nejdelší naše akvárium měřilo šest metrů, k těm obřím s betonovým základem chystáme už jen skla,“ říká.

délka: 01:30.62 Video Stěhování obřích akvárií je precizní a náročná práce. archiv M. Fardy

Měří si sami

Chybou mnoha chovatelů ryb je podle Fardy, že strkají do akvária různé hrady, dokonce tanky. Pak se diví, že nefunguje správně.

Práce má však i svá úskalí. „Jednou jsme vynesli po schodech akvárium do 8. patra a zjistili, že nám nahlásili špatný rozměr dveří. Neprošlo. Teď si vše raději měříme předem sami,“ směje se Farda.

Akvárko za miliony

Nádrž o rozměrech 16 x 100 metrů s filtrací a technikou může přijít až na 14 milionů korun, s osazením korálů ještě plus dva miliony. Cena běžného akvária do bytu činí asi 60 tisíc korun.

Namontováním nádrže investice nekončí. Údržba je, zvlášť u těch mořských, nákladná. Hlídat parametry vody, čistit ji, doplňovat minerály. „Moře se vyvíjelo miliony let. Není snadné zachovat stejnou biologickou rovnováhu v akvárku,“ uvádí Farda.