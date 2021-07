Štír

Nezdráhejte se partnerovi omluvit anebo mu udělat něčím radost. V minulých dnech jste na něj byli oškliví a dost jste to přehnali. Pakliže chcete prožít pohodový víkend, nepleťte se mu do cesty. Nechte ho dělat to, co se mu zachce a podpořte ho v tom.