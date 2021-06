Jak zadržet co nejvíce vody v krajině? Třeba pomocí mokřadů! Unikátní louka Pod Juráškou pod Pustevnami má nově vybudované Radegastovy tůně. Pohanský bůh hojnosti nad jednou z nich v těchto dnech taje, aby k návratu vody přispěl.

Problém, o kterém se dneska hodně mluví, tedy špatné zadržování vody v krajině, se snaží řešit organizace ČSOP Salamandr, která se v Beskydech stará o mokřadní louky už mnoho let.

„Naše krajina trpí střídáním období sucha a přívalových dešťů. Bojovat proti tomu můžeme tím, že zadržíme v krajině co nejvíce vody. V tom nám pomůžou mokřady, které jsou důležitým prvkem zdravé krajiny,“ říká předseda Vojtěch Bajer.

Osobní dohled boha hojnosti

Organizaci podporuje pivovar Radegast, který k založeným stejnojmenným tůním dovezl 2,5 metru vysokou a 1,5 tuny vážíci ledovou sochu pohanského boha, po němž zdědil jméno.

Vzhledem k příhodnému počasí začala socha okamžitě tát, podle odhadů organizátorů vydrží sotva pár dní a je možné, že se brzy úplně zhroutí.

„Každá kapka má smysl a my věříme, že do boje o vodu se může zapojit každý z nás. Voda tu totiž musí zůstat, protože bez ní by nebylo ani pivo,“ uvedl manažer pivovaru Josef Jalůvka.

Gumáky s sebou

Podmáčená louka Pod Juráškou v katastru Prostřední Bečvy je lokalita, kterých v Beskydech moc není. Až do konce června tady kvetou orchideje a mečíky. V tůních žijí čolci nebo velké larvy vážek.

Louka je poměrně dobře přístupná, ale je opravdu podmáčená, takže návštěvníci určitě neprohloupí, když si vezmou gumáky nebo aspoň nepromokavé boty.

Mezi další podobná místa v Beskydech patří ještě mokřad Hutě ve Starých Hamrech nebo mokřad na Plucnarce v údolí Čeladenky.

VIDEO: Expert o extrémním suchu: V některých místech chybí rok a půl srážek. Musíme se přizpůsobit.

délka: 19:35.16 Video Expert o extrémním suchu: V některých místech chybí rok a půl srážek. Musíme se přizpůsobit Pavlína Horáková, Lukáš Červený