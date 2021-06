Takový pohled by slabší povahy jen těžko unesly. V řece Olši v Českém Těšíně náhodný chodec objevil obrovského hada! „Šlo o nádhernou krajtu mřížkovanou o odhadované délce až šesti metrů a hmotnosti přes 50 kg. Pro zasahující hasiče byla naštěstí už mrtvá,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči vytáhli tělo hada a v plastovém pytli jej předali policistům. „Hlídka městské policie ji převezla na veterinární kliniku v Českém Těšíně na pitvu. V úterý ráno ještě nebylo známo, jak se cizokrajný tvor do řeky dostal a jak zahynul,“ dodal Kůdela.

Prst místo špekáčku

Jen o pár minut později vyjížděli hasiči k další kuriozitě na opačný konec města do Dělnické ulice. „Žena si tam při napichování špekáčku na opékací vidlici mistrně probodla ukazováček své levé ruky,“ popsal Kůdela.

Převoz do nemocnice by byl pro ženu s probodnutým prstem velkou opékací vidličkou značně komplikovaný, vidlice bránila i samotnému ošetření. „Hasiči proto pomocí pákových nůžek rychle odstřihli co největší část vidlice i s dřevěnou rukojetí. Žena seděla při našem příjezdu tiše v sanitce, a brala to statečně. Po odstřižení vidlice se zcela uklidnila,“ poznamenal velitel hasičského zásahu.

