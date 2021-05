Byly čtyři hodiny po půlnoci, když kriminálník Jabub J. (32), odsouzený na 10 let za pokus o vraždu, si šel vězeňskou chodbou do kuchyňky uvařit v rychlovarné konvici vodu. Jenže jí nezalil kávu, vařící tekutinu nalil vloni v srpnu na hlavu spoluvězni Tomáši B. (38)! Jak je možné, že byl vůbec uprostřed noci venku z cely?

„Poškozený spal, nemohl se tedy zákeřnému útoku bránit. Mohl přijít o zrak, udusit se, navždy být zohyzděn,“ řekl žalobce Michal Król. Vězeň byl opařený na hlavě, krku, hrudi i ruce.

Útočník sedí za předchozí pokus o vraždu. Za útok, při němž v opilosti vrazil příteli do hlavy šroubovák! Teď mu hrozí za druhý pokus dalších 10 let. „Skutek si nepamatuji. Ten trest by byl vysoký, nesouhlasím s ním,“ řekl u krajského soudu, kde o něm znalci prohlásili, že i když je od mládí závislý na pervitinu, byl v době ataku zcela při smyslech.

Státní zástupce navrhuje i ochrannou psychiatrickou léčbu. „Ochranné léčení mi nevadí, ale jenom ambulantní formou,“ řekl Jakub J. u krajského soudu.

délka: 02:40.04 Video Vězňovi Jakubu J. (32) hrozí dalších 10 let. V káznici ve spánku popálil spoluvězně. Karel Janeček

Noční můry

„Nemusel jsem už žít,“ říká popálený muž. Spal, a probudila ho až palčivá bolest hlavy, krku a horní poloviny těla. „Bylo to šílené. Poležel jsem si v nemocnici, jsem rád, že jizvy částečně zmizely, no ale dodnes nemám klidné spaní. Budím se ze snu, a mám strach, že mě někdo zase v noci opaří,“ dodal. poškozený Tomáš B.

Vězeňská služba na dotazy Blesk.cz, jak je možné, že vězeň mohl jít v noci mimo svou celu, a jak to, že mají odsouzení přístup k rychlovarné konvici a tudíž k vařící vodě, zatím neodpověděla…