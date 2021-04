Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) informovalo, že úsek se úplně zavře kvůli opravě železničního přejezdu na týden a pak se bude jezdit střídavě na světla. „Proč objížďka přes Český Těšín trvá i po 15 dnech?“ rozčilovala se Pavla Cieslarová z Návsí.

Podle mluvčí firmy Skanska Petry Havrlantové, správně mělo zaznít, že uzavírka potrvá po celou dobu od 22. března do 19. července. „Byla to chybná informace,“ dodává stavbyvedoucí.

Dva tisíce navíc z vlastní kapsy

Omezení se dotklo všech lidí, kteří míří z Třinecka a Jablunkovska do Frýdku-Místku nebo naopak.

Pavla dojíždí do práce z Návsí do Bašky u Frýdku-Místku. „Za peníze, které navíc vrazím do benzínu, bych měla třeba na dovolenou,“ uvádí žena. Další řidič ze Smilovic si vypočítal, že při spotřebě 7l/100 km si měsíčně připlatí až dva tisíce korun.

VIDEO: Jak zvládnout smyk přední nápravy.