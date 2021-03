„Svou přesvědčivostí a výmluvností ji přesvědčili k nelogickému kroku, aby na čas převedla nemovitý majetek na jednoho z nich a jeho ženu. Poškozená přišla o nemovitost částečně dík své naivitě, možná i hlouposti, jak přiznala,“ řekla žalobkyně Barbora Zajícová.

Podvodníci naivní důchodkyni namluvili, že budou moci díky převodu sehnat půjčku. Tou měl Roman splatit 2,7 milionu, které si od ní předtím napůjčoval! Vrácení dluhu stejně jako kupní ceny se ale nedočkala. Majetek ženě dodnes nevrátili. Odsouzení podvodníci všechno popírají, i když je usvědčují výpisy z účtů i katastru.

„Za převod nemovitostí poškozená neobdržela ničeho. Výpovědi obžalovaných považujeme za nevěrohodné,“ sdělila předsedkyně senátu Natálie Tognerová. Romanovi napařila 2,5 roku a Alešovi ještě o rok víc ve věznici s ostrahou. První se hned odvolal, druhý k soudu nepřišel, omluvil se.

Vinu popírají

Roman B. byl tím, kdo Šárku K. znal, od níž si půjčoval, a kterou podle soudu sprostě podvedl. „Nepodílel jsem se na žádné spekulaci. Žádný podvodník nejsem, na ničem jsem se nepodílel,“ vypověděl. K rozsudku se vyjádřit odmítl.

Aleš B. je tím, kdo získal majetek seniorky, avšak soud nemovitosti zabavil, aby s nimi nemohl spekulovat. Navíc mu nařídil zaplatit seniorce 5,4 milionu, které jí dluží. „Necítím se vinen,“ řekl při prvním hlavním líčení. Rozsudek nevyslechl, bál se prý koronavirové nákazy.

Opatrnost se vyplatí

Policisté a kriminalisté apelují na širokou veřejnost, hlavně však na osoby seniorského věku. „Aby byli všichni velmi obezřetní a ostražití při kontaktu s cizí osobou, a to nejen na ulicích, ale hlavně v místě svého bydliště, tedy ve svých bytech a v rodinných domech,“ varoval policista René Černohorský.

V žádném případě by si lidé neměli cizí osobu nebo osoby pouštět do bytu či rodinného domu, neměli by uzavírat podivné smlouvy. „Nikdy by osloveni lidé neměli být s cizí osobou sami, k případnému jednání je potřeba přivolat příbuzného, kamaráda, známého, souseda,“ dodal policista.

