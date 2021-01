Ta usnadní technikům práci, když třeba musí sundat ze střechy náhradní kolo, které váží zhruba 150 kg, a u dalších manipulací s těžkými předměty.

„Ruka je na dálkové ovládání,“ říká Jan Hořčica z třinecké firmy Smolo Hydraulics, která ji s kolegy z Praga-Automotive montovala.

Dakarský maraton začal 3. ledna. V roce 2022 se nový jeřáb využije pro výměnu solárních baterií, protože na rallye má jet plně elektrické vozidlo.

