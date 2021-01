Špatně začal rok pro ženu (37) a dívku (16). V úterý večer měl u Hladkých Životic na Novojičínsku peugeot, ve kterém jely, těžkou nehodu s kamionem a dodávkou. Viníkem je patrně šofér dodávky, který přejel do protisměru a navíc řídil opilý.

„Řidič (31) dodávky nedal přednost nákladnímu vozidlu. To se dostalo po nárazu do smyku, přejelo do protisměru a střetlo se s peugeotem,“ uvedla policejní mluvčí Zlatuše Viačková. Dechová zkouška u řidiče dodávky ukázala 1,57 promile. U řidiče kamionu (39) byla negativní.

Ženy z osobáku zůstaly po srážce zraněné a uvězněné v autě, které se převrátilo v příkopě na střechu. Vyprošťovat je museli hasiči.

„Pacientka (37) utrpěla zranění hlavy, páteře, končetin i hrudníku. Převezli jsme ji urgentně do ostravské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Druhou zraněnou byla šestnáctiletá slečna s poraněním páteře, břicha a pánve. „Posádky jí poskytly neodkladné ošetření a připravily k transportu do zdravotnického zařízení,“ sdělil mluvčí.

VIDEO: Dopravní nehoda s požárem vozidel a rodinného domku na Olomoucku.

délka: 00:43.76 Video Dopravní nehoda s požárem vozidel a rodinného domku. HZS Olomouckého kraje