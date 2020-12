Rak

Vánocům přikládáte až moc velkou důležitost. Podle vás musí mít všichni všechno. Ano, to je v pořádku, ale ne za jakoukoliv cenu. Tento sváteční čas je o nemateriálních hodnotách a vy to přepočítáváte na peníze. Jdete na to fakt špatně.