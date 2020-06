Mírumilovně tekoucí Podolský potok se během prudkých dešťů vždy mění v rozzuřenou „bestii“. V Rýmařově se podíval do ulic a připravil obyvatelům bizarní podívanou.

„Voda se vylila z břehů a tekla nám ulicí pod okny. Dostala se i do sklepa a na dvůr, museli jsme ji vykýblovat,“ řekla Jana Křenková. Ve vodě pluly ledové kry, po kterých zůstala na dvoře bílá ledová krupice. Živel se hnal do sídliště Dukelská o pár metrů níže.

Vodu ve sklepech nepamatují

„Steklo to k nim z výše položených míst, jako je náměstí či stráň,“ říká Křenková. Zaskočení obyvatelé okamžitě pelášili zachraňovat věci do sklepů! „Vyplavilo to všechny sklepy, lidé doteď uklízí a počítají škody. Aby tam hasiči museli odčerpávat vodu ze všech sklepů, to nepamatuji,“ dodala.

Rozvodněné toky působily potíže i v dalších obcích na Bruntálsku. Sesuvy půdy například zablokovaly spojovací tahy mezi kraji k silně zasaženému okolí Uničova na Olomoucku. „Příroda nám připomíná, že má pořád navrch,“ uzavřela Jana Křenková.

Víme, co bahno dokáže

Strach o rodinný domek měla při povodni i rodina Jany Kočiříkové (37) z Velké Štáhle. Obavy měla maminka dvou dětí i o mámu, které záplava zabíjela zvířata z její farmy.

Vždycky když déle a vytrvale prší, jsou lidé žijící okolo soutoku Podolského potoku a řeky Moravice na pozoru. „Víme, co voda a bahno dokážou. Nyní se začala voda zvedat velmi rychle, zastavila se jen asi metr od naší zahrady,“ říká Jana Kočiříková.

Voda zabila zvířata

V nedalekém Rýmařově trápila její známé voda, ale i tornádo. „Řada domů měla vytopené sklepy, venku řádila větrná smršť. Tady v Jeseníkách nikdy člověk neví, odkud jaký ten živel přijde. Hodně se bojíme o děti, rodinu, i naše včelstva,“ uvedla Kočiříková.

Situace pro ni byla o dost dramatičtější rovněž kvůli obavám o maminku, farmářku z Dlouhé Loučky. „Z Ondřejova silnici odřízla voda i bahno. Mámě zabila povodeň dobytek, kačeny, vody bylo po kolena, ona bydlí a farmaří na dolním konci obce,“ dodala.