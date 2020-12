Ryby

Skoncujte s ufňukaností a přeneste se do světa úspěchu. Vybodněte se na mrzutého partnera a užijte si adventní neděli s dětmi. Zapalte svíčku na věnci a povídejte si. Mluvte s dětmi o tom, co by si přály, snažte se jim být oporou. Hodně se vám uleví.