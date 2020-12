Lev

Do nového pracovního týdne vcházíte s velkými představami o úspěchu a opravdu se vám to podaří. Sice nebudete úplně nejlepší, ale můžete být spokojení. Vaše chvíle přijde až další týden, a proto se dále vzdělávejte a pracujte na sobě. Nebude to na škodu!