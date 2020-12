O demolici nádražní budovy rozhodlo ministerstvo. Plán zdůvodňuje havarijním stavem a také údajným nevyužitím stavby. Při tom staví vedle přízemní, nevzhlednou novou budovu… Na likvidaci starého nádraží vyčlenilo bezmála 27 milionů!

„Tvrdí, že je v havarijním stavu. My říkáme, že je možné nádrží opravit, zachránit a provozovat ve prospěch místních občanů a ještě státu ušetřit řadu milionů,“ říká Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA, které požádalo o přidělení budovy a slíbilo její renovaci.

Od ministerstva by na to přitom potřebovalo jen pět milionů, ostatní práce a náklady by zvládlo ve své režii. Ministerstvo bude o návrhu Hnutí DUHA jednat.

Demolice chtějí i jinde na trati

Ministerstvo dopravy (Správa železnic) rozhodlo i o demolicích nádražních budov nebo jejich částí na trati Olomouc-Bruntál. Na tyto práce jsou v rámci „rekonstrukcí“ budov připraveny v rozpočtu ministerstva značné částky: 26,740 milionů pro Dětřichov nad Bystřicí, 31,289 milionů pro Moravský Beroun a 26,008 milionů za demolici budovy ve Valšově.

VIDEO: V Praze chátrá už mnoho let kdysi výstavní secesní budova Nádraží-Vyšehrad. délka: 02:38.56 Video Aktuální stav bývalého nádraží Vyšehrad k začátku roku 2020. O nádražní budovu vyjádřilo zájem hlavní město, které zvažuje, zda by do něj po nákladné rekonstrukci a dostavbě neumístilo Slovanskou epopej Alfonse Muchy. David Zima