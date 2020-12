„Kromě houslí, ukulele, elektrické kytary, flétny, foukací harmoniky a bubínku přihodili i tištěné noty,“ řekla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Pachatelé ve věku 26, 28 a 39 let kradli letos od února do září. Brali, co jim přišlo pod ruku. Od soch, nádobí po kožešiny, obrazy, pračku či panenky.

Lyže ztratili

„Nepohrdli ani lyžemi a lyžařskými botami. Jeden pár lyží však ukryli v lese, a jak sami uvedli, i přes usilovné hledání je už nenašli,“ líčí mluvčí.

Zlodějíčci věci rozprodávali. Cestu zpět k majitelům si našlo jen málo předmětů. Například 9 panenek, pletací stroj, svícny a soukromá korespondence.

Muži způsobili škodu zhruba 200 tisíc korun a hrozí jim až pětileté tresty odnětí svobody.

