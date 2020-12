Povoláním řidič a duší myslivec ovšem netušil, kolik s tím bude práce. Deset měsíců dva dny v týdnu od rána do večera tráví na plantáži.

„Zasadit sazenice, vyžínat trávu, ošetřovat proti chorobám, tvarovat do kužele a pak prodej,“ líčí muž, kterému pomáhá manželka Dagmar (50).

Navíc než stromek vyroste do patřičné vánoční výšky, trvá to spoustu let. „U borovice černé 4 až 5 let, u smrku 6 až 7 let, a jedle ojínělá se může řezat až po 10 letech,“ říká Pretsch.

Stojí i za zapadnutí

O stromky z jeho plantáže je ale zájem. Většina lidí si k němu jezdí stromek označit štítkem dopředu, i přesto, že na polní cestě občas zapadnou a Pretschovi musí nešťastníky vytahovat.

„Označené kusy těsně před Vánocemi pořežu a dovezu zákazníkům k nám do dvora, kde si je vyzvednou,“ popisuje pěstitel. Mezi smrky, jedlemi a borovicemi je největší zájem o jedli ojíněnou. Je huňatá a nepichlavá.

Neprodané pořezané stromky se štěpkují. Přerostlé stromy nastojato pak plantážník nabízí do zahradnictví na adventní věnce. Cena vánočních stromků se pohybuje od 300 do 800 korun podle typu dřeviny a její výšky.

