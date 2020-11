Nuž dlouhý 25 centimetrů pouze shodou náhod vjel nad klíční kost a neprobodl plíce, srdce či cévy bývalého manžela. „My se rozváděli, bylo to v hádce. Ale vinna se necítím. On mě chtěl připravit o dům,“ řekla před jednáním u okresního soudu Bauerová.

V soudní síni ale přiznala, že muže nožem poranila. „Její vina byla jednoznačně prokázána,“ řekla státní zástupkyně Ivana Marešová. Útočnici se vyplatilo, že se u soudu přiznala, oproti dřívějšímu zapírání při výsleších na policii.

Pozor na alkohol!

Soudce Adama Falter v odůvodnění podmíněného rozsudku tříletého trestu s odkladem na tři roky ženu upozornil, aby si dávala pozor na pití alkoholu, jenž byl zjevnou příčinou obou útoků proti partnerům. „Aby nemuselo dojít až k tomu, že se tu ocitnete u soudu znovu a vyslechnete si další odsuzující a tentokrát nepodmíněný trest,“ řekl. Žena s trestem souhlasila, rozsudek je tak pravomocný.

Za pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví jí přitom hrozilo od 3 do 10 let. „Pohádali jsme se. On mě chtěl připravit v době rozvodu o majetek. Očesal celý dům, i záchodové prkénko sundal a odnesl,“ svěřila odsouzená.

Jak se ukázalo, už kdysi probodla nohu předchozímu partnerovi. I tehdy byla opilá, ale partner nedal souhlas s trestním stíháním.