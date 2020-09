Kozoroh

S příchodem podzimu jste aktivnější a pouštíte se do celkové regenerace organismu. Ještě před pár dny jste byli plní vzteku, ale dnes je to jinak. Milí Kozorozi, nedržte se při zemi a pusťte se do něčeho, co už dlouho odkládáte. V práci se nepřepínejte.