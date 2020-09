Moravskoslezský kraj přispěje do sbírky vyhlášené po tragickém požáru v Bohumíně 1,85 milionu korun. Podezřelý Zdeněk K. (54) kvůli rodinným sporům upálil v bytě šest lidí včetně své manželky, syna i vnuka, dalších pět lidí se zabilo, když před plameny vyskočilo z balkonu.

Prostředky ze sbírky budou rozděleny podle pravidel, které nastaví nově ustavená správní rada složená ze zástupců kraje, města Bohumín a hasičského sboru. Kraj do sbírky vloží za každého z 11 zemřelých 100 tisíc, za každého zraněného 50 tisíc.

Mezi zraněné se počítají lidé, kteří byli po požáru hospitalizovaní nebo je na místě ošetřili záchranáři. Mezi zraněné se ovšem nepočítá Zdeněk K. (54), který je z tragického požáru podezřelý.

U zraněných lidí bude výše obnosu odstupňována podle míry a závažnosti zranění. Podobně kraj postupoval i po loňské tragické střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Dosud lidé do sbírky zaslali téměř 700 tisíc korun. Přispět do sbírky lze až do konce září ZDE

Děsivá srpnová sobota

V bytě, kde se tragédie odehrála, bylo v době útoku 15 lidí pozvaných na oslavu narozenin. Zadržený Zdeněk K. se přiznal, že hořlavinou polil dveře a zapálil je. Oheň se v osudnou sobotu 8. srpna vpodvečer rozšířil velmi rychle. Muž prý ale nechtěl zabíjet, jen postrašit.

Rukou šílence v Bohumíně zahynula i těhotná Nicolka (†17): Na parte jí dali nenarozenou dceru

Přímo v bytě zemřelo šest lidí, útočníkova manželka, syn, vnuk a tchyně. Zemřely i další dvě děti pozvané na oslavu. Dalších pět lidí se zabilo, když z hořícího bytu v jedenáctém patře vyskočili. Čtyřem lidem se podařilo před plameny uniknout přelezením na balkon sousedního bytu. Policie žháře obvinila z vraždy a obecného ohrožení, je ve vazbě. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí.

VIDEO: Rodina nejmladší oběti Honzíka V. (8) na pietním místě.

délka: 00:51.52 Video Rodina nejmladší oběti Honzíka V. (8) na pietním místě Michal Charbulák