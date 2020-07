Štír

Milí Štíři, v polovině pracovního týdne jste vyčerpaní a těšíte se domů za rodinou. Vydržte to! Jste silní jako lvi, i když je vaše forma v útlumu. S nadřízeným se nebavte o tom, že jste unavení, není na to vůbec zvědavý. Nepochopil by vás.