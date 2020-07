Beran

V úterý se vám do práce vůbec nechce, a podle toho vypadají i vaše výkony. Šéfovi jdete svým přístupem na nervy a kolegové jsou na vás naštvaní, že to flákáte. Jsou sice prázdniny, ale peníze musíte přece vydělávat dál. Tak hurá s chutí do nových výzev.