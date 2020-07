Potkat hada v parku, to by se mnohým lidem zježily hrůzou chlupy na těle. Co teprve, když nejde o obyčejnou užovku, ale rovnou o jeden a půl metrového hroznýše. Právě takový se plazil v Karviné.

O zpestření pracovního dne se dvojici z městské policie postaral velký plaz, jehož výskyt v trávě nahlásil svědek.

„To vám takhle zavolají, že se v parčíku před Městským domem kultury ‚prochází‘ had. A co myslíte? Byl tam! Asi se při venčení vyvlekl z vodítka,“ komentovali s nadhledem karvinští strážníci.

délka: 01:08.13 Video Před kulturním domem v Karviné strážnici odchytli 1,5 metru dlouhého hroznýše. MP Karviná

Někdo se ho zbavil

Hroznýš neměl za jasného dne zrovna náladu se družit, místo toho se nenápadně schovával ve stínu jednoho ze stromů v parku.

Postačily dva háčky a had putoval do papírové krabice ze svého úkrytu. „Nejspíše se ho takto někdo zbavil,“ komentovali zásah přítomní lidé, s čímž strážníci souhlasili. Had putoval následně do odborné péče.