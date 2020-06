Ve varnu tvrdé drogy změnil šéf zločinců (39) dům, který pro tyto účely pronajal. Za poslední půlrok se podařilo vyrobit přes deset kilo pervitinu. Prodat se dá taková hromada za více než 10 milionů. Tablety pro výrobu kupovali zločinci na Balkáně.

„Pět mužů a i jedna žena tvořili organizovaný gang. Surovinu vozili z Rumunska v kýblech. Nadrcenou hmotu deklarovali poté jako štukovou omítku,“ řekl kriminalista Radim Wita.

„Každý měsíc přivezli až desítky kilo,“ dodal velitel ostravského TOXI týmu Jakub Mohyla.

Násilníci a zloději

Zátah v rámci akce Midas považují kriminalisté za jeden z největších v posledních měsících. Pracovali na ní od loňského listopadu až do letošního června. „Činnost této organizované skupiny byla obzvláště sofistikovaná,“ potvrdil Radim Wita.

Šéf gangu si nechal zapsat do obchodního rejstříku firmu, na jejíž faktury nakupoval léky, které ještě v cizině nadrtili do kýblů, převezli do Česka, a zde z nich vařili pervitin, který ve velkém prodávali dál konečným spotřebitelům.

„Dodali ho velkoodběratelům Moravskoslezského i Zlínského kraje. Pět pachatelů ze šesti má za sebou již trestní minulost, nikoliv však drogovou. Jednalo se převážně o činnost násilného, též hospodářského charakteru,“ sdělil Wita.

Bagr i elektrokolo

Při domovních prohlídkách policisté našli nejen varnu, zabavili i peníze za prodané drogy. „Také luxusní automobily, stavební minibagr, elektrokolo, elektrické koloběžky a i další výnosy z této trestné činnosti,“ uvedl Mohyla. Gang je stíhaný vazebně.

V kraji kriminalisté vloni trestně stíhali 434 lidí pro drogové delikty. TOXI tým odhalil 64 pěstíren, též 40 varen pervitinu. Letos jen v červnu to bylo hned pět varen, devět pěstíren konopí a trestní stíhání má za to na krku 45 osob.