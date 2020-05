Přestože si rodiče platí odvody i daně, vyvolenými klienty pro proplacené neurorehabilitace z veřejného zdravotního pojištění jsou jen někteří. Proplácí je jen dvě zdravotní pojišťovny: Škoda a RPB. „Nám to pomohlo moc. Už tak je starostí se sháněním peněz na cvičení nad hlavu,“ svěřila se Lucie Kilnarová (39) z Příbora.

Právě syn Štěpánek (4) se může teď rozvíjet pod dohledem fyzioterapeutek Sanatorií Klimkovice. „Štěpánek do roka jen ležel. Cvičením se ho podařilo postavit na nohy. Tvrdě maká, i když je to za cenu velké bolesti,“ trápí Kilnarovou.

Štěpánek je jedním z pouze tří dětí v Česku, které absolvují intenzivní neurorehabilitace hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Štěstí se usmálo také na Ondřeje Hustáka (3) z Havířova a třetí do party, holčička, přijede v pátek.

Přidušená při porodu

Nespravedlivý byl osud také k usměvavé holčičce Lucince Švecové (9) z Hlušovic na Olomoucku. „Je z dvojčat. Adélka se narodila zdravá, Lucka porod přežila přidušená. Má poškozený mozek i ledviny. Měla být doživotní ležák,“ říká máma Jana (38).

délka: 02:06.32 Video Lucinka Švecová s maminkou Janou v Sanatoriích Klimkovice. Karel Janeček

I velkou bojovnici Lucku postavily na nohy teprve fyzioterapie. „Máme jinou pojišťovnu, ta nezaplatí terapie. Místo věnování se dceři sbíráme víčka z petek a žadoníme o peníze. Ročně vyjde léčba na 120 tisíc. Celkem nás stála už k milionu. Cítíme se systémem diskriminováni,“ dodává paní Jana.

Právě Lucinka, která je v lázních již popatnácté, díky cvičení dosáhla vynikajících výsledků. S dopomocí rodiny a po opravdu tvrdé a intenzivní rehabilitaci se postupně dostala z lehu až k samostatné chůzi s chodítkem.

Zatím jen dvě pojišťovny

Ministerstvo zdravotnictví schválilo možnost poskytování intenzivní neurorehabilitace dětí s DMO od letošního ledna. Sanatoria Klimkovice zažádala všechny zdravotní pojišťovny o schválení 30 lůžek odborného léčebného ústavu. Podepsaly jen dvě pojišťovny: Škoda a RBP.

Jako doplatkový nebo plně samoplátcovský program poskytují Sanatoria intenzivní neurorehabilitace osm let. Rodiče malých pacientů za ně hradí podle typu programu částky až do výše 60 tisíc korun za měsíc.

V případě, že dítě nedostalo schválenou ani běžnou lázeňskou péči, když třeba jelo do lázní podruhé v roce, rodiče platili až 120 tisíc korun za měsíční pobyt. Od roku 2012 prošlo speciálními programy celkem 2 289 dětí, mnohé z nich opakovaně. Rekordman zvládl od svých 6 do 14 let absolvovat speciální cvičení už dvacetkrát.

Jak pomáhají dětem neurorehabilitace

Pacienti často řeší nejen pohybové obtíže, ale také poruchu komunikačních schopností, pozornosti, paměti a v neposlední řadě mají i různé psychické obtíže. Rehabilitace spojuje pohybovou terapii s terapií logopedickou a psychoterapeutickými metodami. Cvičení zlepšuje celkový stav.