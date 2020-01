Vodnář

Pokud vám nestačí v práci síly, tak se věnujte jen úkolům, které jsou aktuální a na další zapomeňte. Stejně byste to nestihli. Nadřízený si všiml vašeho úbytku sil a vůbec se mu to nelíbí. V rodinném kruhu by se dalo také mnoho vylepšit.