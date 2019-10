„Městský obvod Poruba se rozhodl vlastnický podíl nakoupit především proto, že to dává význam z hlediska kulturní památky, kterou by rád upravil. Oblouk je v neutěšeném stavu a my máme i spoustu dalších projektů, které navazují na jádrové území, ve kterém se Oblouk nachází,“ řekla starostka Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Podle ní chce obvod památce navrátit původní význam. V příštím roce chce připravit projekt rekonstrukce, která by mohla začít už závěrem roku, vše by mohlo být hotovo v roce 2022.

Úvěr chtějí financovat z výnosů

Poruba získala na odkup úvěr 300 milionů korun. Je určen na nákup domů, jejich rekonstrukci a mimo to i na financování výstavby Komunitního domu pro seniory v Dělnické ulici.

„Úvěr je koncipován tak, že převážná část se bude splácet z výnosů domů. Díky tomu nebude muset dojít k omezení dalších strategických projektů, které máme na další roky připraveny,“ doplnila starostka.

Podle ní už obvod jedná o spolupráci i s bytovým družstvem, protože chce, aby se objekt opravil celý.

„Diskutujeme o tom, že bychom družstvu chtěli nabídnout jakousi formu bezúročné půjčky,“ doplnila.

Podílet se bude i Residomo

Podle generálního ředitele Residoma Jana Rafaje je transakce výjimečná, protože společnost své byty neprodává. Oslovil ji ale záměr obvodu na renovaci památkového objektu. Podle Rafaje by jinak firma objekt neprodala, v případě komerčního prodeje by cena podle něj byla o několik desítek milionů vyšší.

Společnost Residomo, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, se zavázala, že část kupní ceny vrátí zpátky do obvodu. V následujících třech letech tam vloží do rekonstrukcí, oprav a rozvoje bytového fondu 90 milionů korun. Porubě dá také peněžitý dar tři miliony korun na rekonstrukci komunikací.

