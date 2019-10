Ryby

Není to tak dlouho, co jste se doma hádali. Jenže nyní je to úplně jinak. V práci už myšlenkami nejste a přemýšlíte nad víkendovými radostmi. Nicméně nic nezanedbáte a pustíte se do dokončení úkolů s velkým elánem. Šéf bude opravdu nadšen.