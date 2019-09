Kozoroh

Pokud chcete mít precizně vytvořené úkoly, tak si na nich nechte záležet a dlouho se soustřeďte. Sice vám to bude trvat déle, ale výsledek bude stát za to. S nikým se nebavte o svých trápeních, jen byste celou situaci zhoršili. Myslete na to!