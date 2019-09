Pojme až 130 tun nákladu, šest bojových vrtulníků AH-64 Apache nebo třeba 345 vojáků. To je obr mezi dopravními letouny, americký C5M Super Galaxy. Tento víkend bude k vidění v Mošnově.

Mamutí dopravní letoun C5M Super Galaxy je nejmodernější americký dopravní letoun. „Pojme až 130 tun nákladu, šest bojových vrtulníků AH-64 Apache nebo třeba 345 vojáků. Náklad dopraví na jeden zátah vzdálenost delší než devět tisíc kilometrů,“ řekl pilot David Fink (33).

Letěl k nám z USA

C-5M Super Galaxy trvala přímá cesta do Mošnova jedenáct hodin. Vzlétal z texaské základny, náklad nakládal v Louisianě. „Postupně se vystřídali čtyři piloti, a to po dvojicích,“ sdělil šéf posádky David Fink (33), který s C-5M létá čtyři roky.

Mezipřistání měl letoun v Kalifornii, odkud přepravil do Česka americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. Ty by měly jednou provždy nahradit již vysloužilé helikoptéry Mi-24/35 českého letectva.

Rámus na letišti

Protože přelet z amerického kontinentu do Evropy trval 11 hodin, bylo nutné po přistání chladit motory letounu. Což znamenalo na letišti pořádný rámus trvající 45 minut. „Rozjetými motory a jejich turbínami jsme si také plnili poletové úkony, zajišťující nám dodávku elektrické energie do letounu. Pro přečerpávání paliva z jedné nádrže do druhé, pro zvednutí vstupů a čela stroje využíváme energii motorů,“ vysvětlil pilot Fink.

délka: 00:32 Video Velikáni se slétli ke Dnům NATO: Americkým obrům kraluje C-5M Super Galaxy Karel Janeček

Létají 50 let

Galaxy letos zastíní tradičního účastníka akce, jimž je strategický bombardér B-52 Stratofortress. Ten je o pět metrů nižší, o 25 metrů kratší a rozpětí má o 12 metrů menší. První typy těchto strojů poprvé vzlétly před více než 50 lety, i tak s nimi v USA počítají do roku 2040.

Dalším velikánem je B-52

Strategický bombardér B-52 Stratofortress, který je každoroční ikonou Dnů NATO na ostravském Letišti Leoše Janáčka, dosedl v úterý krátce po druhé hodině na přistávací dráhu. „Dejte si špunty do uší, nebo ohluchnete,“ varoval přihlížející jeden z amerických vojáků, který také čekal, až jeho kolegové dosednou na zem.

Naváděcí vůz přiblížil na určené místo obří stroj s ohlušujícím řevem čtyř motorů. B-52 slouží v americké armádě už více než šedesát let a je symbolem studené války. Dokáže uvést více než třicet tun munice a zbraní a bez mezipřistání a doplňování paliva uletět asi 14 000 kilometrů.

Celý víkend

Největší bezpečnostní show v Evropě, tedy 19. Dny NATO v Ostravě & 10. Dny Vzdušných sil Armády České republiky lákají do Mošnova v sobotu od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Dny NATO loni navštívilo celkem 220 tisíc lidí.

Účast a prezentaci své techniky aktuálně potvrdilo 15 zemí, vrcholem dynamických ukázek bude vystoupení hned tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarské PC-7 Team a finské Midnight Hawks. Program najdete ZDE