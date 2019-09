Nazývá to dovolenou, ale žádná legrace ani odpočinek to rozhodně nebude. František Hvizd (38) z Ostravy právě vyrazil autem do Polska na poloostrov Hel u Baltského moře. Koupání a pobyt na pláži ale neplánuje. Celou trasu zpět domů chce během třinácti dní uběhnout! Celkem 930 kilometrů…

„Začínal jsem půlmaratónem, pak maratonem a od té doby stále posouvám své hranice,“ popisuje Hvizd. „Někdo cestuje letecky, jiní autem, já si svou dovolenou proběhám.“

Pokud trasu, která odpovídá 22 maratonům, za třináct dní zvládne, zapíše se do České knihy rekordů. „V průměru to vychází na 70 kilometrů denně, to nejsou ani dva maratony za den,“ zlehčuje s úsměvem svůj denní cíl běžec z Ostravy. Zpět domů by chtěl doběhnout 17. září.

Věří si

František Hvizd věří, že uběhnout trasu díky svým běžeckým zkušenostem a tréninku zvládne. „V současné době za sebou mám několik maratonů ve čtyřech státech a na dvou kontinentech a jeden tuzemský ultramaraton,“ popisuje Hvizd a dodává:

„Loni jsem za celý rok naběhal 1 200 kilometrů, letos jsem tuto hranici pokořil už 19. srpna.“

Jako Forrest Gump

Na trase však nebude sám, kamarádi ho podpoří s doprovodným vozidlem, které poveze vybavení a občerstvení na trase. Stejně jako Forrestu Gumpovi ze známého amerického filmu ani ostravskému běžci nebude vadit, když se s ním kdokoliv rozhodne kus trasy běžet.

„Za každou osobní, finanční či jinou pomoc budu rád. A kdo si se mnou prostě bude chtít jen zaběhat, tak rozhodně může,“ dodává ostravský Forest Gump František Hvizd.