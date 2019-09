Cizinec pod vlivem drog ujížděl hlídce z Bruntálu na Krnov místy rychlostí až 150 kilometrů v hodině. „Řidič přejel několikrát do protisměru a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu,“ řekla Pavla Jiroušková z bruntálské policie.

Najížděl na policisty

Polák najížděl i na muže zákona, kteří proti němu vyrazili z opačné strany, a dva zranil. „K zastavení vozidla museli použít služební zbraně s úmyslem poškodit pneumatiky vozu,“ popisovala policistka. Až tehdy vyjel cizinec do pole, kde ho zatkli a dali do vazby. Hrozí mu šest let.

Nepil, ale fetoval

Dechovou zkouškou cizinec prošel hladce, ovšem test odhalil v jeho těle drogy. „Policejní komisařka zahájila trestní stíhání cizince ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu poškození cizí věci,“ sdělila Jiroušková.

Muž se podle jejích slov v zahraničí léčí několik let s psychickými potížemi. „Za účelem zjištění motivu protiprávního jednání a též psychického stavu bude přibírán soudní znalec,“ dodala. Polák při výslechu tvrdil, že ani neví, jak se dostal do České republiky.

VIDEO: Muž pod vlivem drog a se zákazem řízení ujížděl policistům, dopadli ho.