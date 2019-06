Náruživý uživatel pervitinu se vyhýbal nástupu na bezmála sedm let do věznice, které si měl odsedět za drogové delikty. Při běžné silniční kontrole na něj narazili v loni policisté. Nejprve se hlídce představil jako někdo jiný. To ale policisté hned prokoukli.

délka: 00:16 Video Pavel Ščotka si k dosavadnímu sedmiletému trestu teď připsal další rok a pět měsíců za mřížemi. Karel Janeček

Nato jim Pavel nabídl: „Buďte normální! Pokud mě necháte jít za mou rodinou, dám vám tu deset tisíc!“ Když to policisté odmítli, přidal: „Tak vám dám sto tisíc!“ Ani to nepomohlo. Zatkli jej a v autě nalezli i krabičky s pervitinem.

U soudu hrozilo amatérskému úplatkáři až šest let. Jelikož se ale přiznal a chování za mřížemi má příkladné, soud k tomu přihlédl a přidal k dosavadnímu trestu »jen« rok a pět měsíců. Pavel souhlasil, rozsudek je tak pravomocný.

Co říká zákon

Za poskytnutí, nabídku či slib úplatku hrozí běžně peněžitý trest nebo až dva roky vězení. Pokud ale padne nabídka vůči úřední osobě, platí v tomto případě sazba až trojnásobná.