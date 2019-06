Bezvládné tělo mladé dívky (16) a dva těžké úrazy hlavy i páteře po neuváženém skoku do vody. Třem lidem a jejich rodinám se o horkém víkendu převrátil život na ruby. O jejich zdraví nyní bojují v ostravské fakultní nemocnici.

V Českém Těšíně se při koupání v řece Olši začala topit dívka (16). „Zůstala několik minut pod hladinou, odkud ji vytáhl svědek události, a to na polskou stranu hraničního toku. Proto zasahovala také posádka záchranné služby z Polska,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.

Do péče si dívku vzali čeští záchranáři, kteří jí museli zajistit dýchací cesty a připojit na plicní ventilaci. „Pacientka byla transportována do ostravské fakultní nemocnice, a to v život ohrožujícím stavu,“ dodal záchranář. Stav nešťastné dívčiny je nadále vážný.

Hlavou o dno

Riskantní skok v místech, kde byla mělká voda, se zle nevyplatil ženě (34), která si užívala slunce na přehradě Těrlicko na Frýdecko-Místecku. „Narazila hlavou na dno a přivodila si poranění hlavy a páteře,“ sdělil Lukáš Humpl.

Ženě záchranáři zafixovali krk krčním límcem a uložili ji do vakuové matrace. Skončila rovněž na urgentním příjmu ostravské nemocnice.

Šipka do bazénu

Těžký úraz hlavy a páteře si přivodil i mladík (21), který skočil šipku do zahradního bazénu u domu v Ropici na Frýdecko-Místecku. Narazil na dno bazénu a poranil si ruku a velmi vážně i krční páteř. Zůstal nehybně ležet.

„Z vody jej vynesli svědkové události,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl. Na pomoc vyrazili i letečtí záchranáři. Zraněný opět skončil v nejvytíženějším ostravském špitále. Zda bude mít jeho skok trvalé následky, není v tuto chvíli jasné.

Záchranáři: Neriskujte!

Záchranáři důrazně varují před neuváženým chováním při pobytu u vody. „Přeceňování vlastních schopností, skoky do vody bez znalosti hloubky a další rizikové chování, jsou častými příčinami úrazů a tonutí, mnohdy s velmi vážnými následky,“ uvedl Lukáš Humpl.

