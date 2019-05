Uskladněný odpad byl už odvezen, spálen a hala předána zpět majiteli. Martin Sojka popsal, jak ho obalamutil gang kšeftařů s odpadem. „Podle papírů tady měly být uskladněny stavební stroje, které měly pracovat na obchvatu Frýdku-Místku,“ řekl.

„Neměl jsem důvod tomu nevěřit. Byl jsem v naprostém šoku, když jsem viděl, co do skladu navezli. Veškerá jejich dokumentace byla falešná,“ vylíčil Sojka. Sklad už podle svých slov nikomu nepronajme a čeká ho do dvou let demolice.

Ze skladu ve Frýdku-Místku byl odvezen nelegálně uložený nebezpečný odpad. Michal Charbulák

„Ve skladu je celkem na 650 tun nelegálního a nebezpečného odpadu. Ve více než 3000 sudech a IBC kontejnerů bylo zjištěno 16 druhů nebezpečných látek, převážně barev a laků, rozpouštědel, sorbentů, emulzí, oplachových vod, ale i kyselin a alkálií," uvedla před časem mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Matějíková.

Chtějí, aby platil stát

Město Frýdek-Místek se likvidace odpadu ujalo a pověřilo tím odbornou firmu. Ta zlikvidovala za tři měsíce skoro tři tisícovky sudů. „Náklady jsou až osm milionů. Rádi bychom, aby je uhradil stát,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (36, ČSSD).