Krvavý a bolestivý konec měla pro muže (55) práce s cirkulárkou v obci Bruzovice na Frýdecko-Místecku. Odštípnutá tříska se mu zabodla přímo do břicha! Záchranáři bojovali o jeho život a muže vezl do špitálu vrtulník.

Rutinní práce s řezáním dřeva se změnila v krvavý horor. Od pily odlétla obří tříska a zabodla se nešťastníkovi přímo do břicha. A to velmi hluboko! Hrozivé zranění ho málem stálo život.



„Podle odhadu záchranářů předmět pronikl do těla délkou téměř dvou desítek centimetrů a stav pacienta se jevil jako život ohrožující,“ uvedl záchranář Lukáš Humpl.



Záhranáři hráli o minuty. „Postiženého uložili do podtlakové matrace, letečtí záchranáři jej převzali na palubu vrtulníku a transportovali na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ doplnil Lukáš Humpl. Zde se mužův stav zlepšil.



Zdravotníci jsou však s optimismem ohledně jeho zdravotního stavu opatrní. „Pacient již není v ohrožení života. Jeho stav zůstává vážný, nicméně stabilizovaný,“ uvedla mluvčí nemocnice Naďa Chattová.

VIDEO: K podobnému úrazu došlo nedávno i v Rudné u Prahy.

