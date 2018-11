Přípravy na slavnostní výlov trvaly měsíc. Potom se už rybáři a jejich pomocníci pustili do finále. „Zátah následují vyndávání a třídění ryb, výběrový kapr se letos vydařil, velmi povzbudivé je to i u tolstolobika a candáta, štiky,“ uvedl baštýř Jiří Mižďoch (39).

Výlov pokračuje ještě v sobotu, a až do neděle může kdokoliv přijít na »čumendu«, i pro vybranou rybu. „Je to velký svátek. Je na co koukat co ochutnávat, to lidi baví. Každý rok vytáhneme z Nezmaru tisíc metráků ryb. Letos možná i víc,“ říká baštýř.

Parné léto nevadilo

Obecně letošní parna a velká sucha rybám vůbec nesvědčily, na největším rybníku Opavska s 0,65 hektary to neplatilo. „Období od dubna do října tu bylo velmi příznivé,“ potvrdil během výlovu. Jeho muži se brodili po kolena v bahně.

A také pří nakládání a třídění ryb se notně nadřeli. „Dříve to bylo horší, dnes je to samá mechanizace. Pokud se ptáte na ceny ryb, ty sice porostou, ale jen minimálně. O čtyři koruny na kile kapra, tříkilový tak zdraží o 12 korun,“ dodává baštýř.

Ceny ryb z rybníku Nezmar za kilo

*Kapr 89 korun

*Pstruh 150 korun

*Amur 98 korun

*Tolstolobik 43 korun

*Štika 240 korun

*Sumec 220 korun

*Candát 370 korun

*Lín 120 korun

*Karas a cejn 35 korun