Kamery supermarketu Kaufland v Okružní ulici v Orlové zaznamenaly neznámého hada. To bylo úterý, obchod se zavřel a od té doby se kolem něj pořádají manévry. Neznámého plaza hledají hasiči. Lidé z okolí jsou vyděšení.

„V naší provozovně byla zjištěna přítomnost dosud blíže nezjištěného druhu plaza,“ potvrdila za provozovatele Renata Maierl. Obchod okamžitě evakuovali.

Pracovníci Kauflandu údajně zahlédli pohyb hada ve dvou menších obchůdcích budovy. „Ve čtvrtek jsme po tomto upozornění na místo opět vyrazili, prohlédli externí obchůdky, ale nic jsme nenašli,“ řekl hasič Petr Kůdela.

„Nevíme, kde je,“ krčili rameny lidé z prodejny ve čtvrtek po poledni. Hledali hada všude ve skladech, v prodejně i v sousedních menších obchůdcích. Nic! „V úterý nás kvůli hadovi vyhnali z obchodu, jako odškodné dali čokoládu,“ říká Ivana Knéblová (48).

Svědci tvrdí, že měří had 20 až 30 centimetrů, ale nikdo neví, odkud se vzal a zda je též nebezpečný. „S ohledem na blízkost Kauflandu s přírodními lokalitami snad půjde o naprosto neškodnou užovku obojkovou,“ předvídá zoolog ostravské zoo Jiří Novák.

Lidé se bojí

Lidé odchází od obchodu s nepořízenou, zato dost vyděšení. „Není to zase nějaká ta mamba, nebo co? O malou určitě obavy máme,“ zrozpačitěla maminka dvouleté Simonky Lucie (36). Naráží tak na týden starou kauzu, která otřásla nejen Prahou, ale i republikou a dostala se i do zahraničních médií. Smrtelně jedovatá mamba zelená utekla chovatelce, kterou uštkla, a týden ji hledali hasiči, policisté i odborníci. Nakonec ji odchytli v zahradní kolonii v Praze 5 na stromě.