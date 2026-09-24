Ze šetření vyplynulo, že incident se stal v době, kdy se učitelé fotili a zhruba 60 malých dětí zůstalo bez dostatečného dohledu.
„Policisté shromáždili dostupné podklady, vyslechli zainteresované osoby a vyžádali si součinnost České školní inspekce (ČŠI). Její zprávu měli při posuzování případu k dispozici,“ sdělil pro server novinky.cz policejní mluvčí Petr Vala.
Kriminalisté prověřovali také případnou odpovědnost dospělých, nezjistili však spáchání trestného činu ani přestupku. „Policisté proto šetření ukončili a věc uložili,“ doplnil.
Pro otce chlapečka ale případ uzavřený není. Dítě od zářijového incidentu do školky stále nechodí. Po dvou měsících se ale jeho psychický stav už zlepšil. „Přestal se večer počůrávat. Přestal se budit a řvát strachy,“ uvedl otec.
Rodina podle něj dosud nedostala omluvu a školka jí doporučila zvážit přestup jinam. Zvažovat bude i odškodnění, protože otec musel se synem celou dobu zůstat doma.
Česká školní inspekce provedla v mateřské škole inspekci krátce po incidentu a vyhodnotila pochybení jako závažná. „V době, kdy děti pobývaly na školní zahradě, došlo k fyzickému napadání jednoho z chlapců, kterého si pedagogičtí pracovníci zprvu nevšimli. Takové pochybení nelze považovat za přijatelné,“ uvedla pro Novinky mluvčí ČŠI Anna Brzybohatá. Výsledky bude město vyhodnodnocovat.
K některým změnám už ale došlo. „Jedná se mimo jiné o snížení počtu dětí pobývajících současně na zahradě a úpravu rozmístění pedagogických pracovníků,“ upozornil starosta. Kdo ponese odpovědnost za incident, který šokoval veřejnost, nechtěl starosta komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování policie a školní inspekce.