„Aktuálně je situace taková, že Vodárenská akciová společnost nám zaváží vodu do vodojemu, který byl zcela vyčerpaný. Druhý zdroj vody, který vodu posílá rovnou do vodovodu a ne do vodojemu, je v provozu, ale vody teče méně. Tak jen doufám, že lidé dostanou rozum a nebudou zase zalévat, když pocítili, že voda nemusí téct vůbec,“ reagoval předseda Dobrovolného svazku obcí (DSO) Domašovsko Tomáš Pitrocha.
Na šetření se vykašlali
Na problémy s nedostatkem vody upozorňoval svazek obcí i jednotlivé radnice už před týdnem, přesto spotřeba vody ještě stoupla – a to o 60 až 80 m3 za den! Ani dovezená voda nedokázala spotřebu doplnit.
Dobrovolný svazek obcí Domašovska zajišťující zásobování pitnou vodou se nyní domluvil s brněnskými vodohospodáři. První tatrovka s cisternou do vyprahlého vodojemu za Domašovem vlila 14 tisíc litrů vody. „V dalších dnech nám vypomohou se svou cisternou pro změnu vodohospodáři z Jihlavy,“ uvedl ve středu Pitrocha.
Nezalévat, nemýt auta, nenapouštět bazény
Pro obyvatele všech tří obcí dál platí naléhavá výzva, aby šetřili vodou, nezalévali, nemyli auta a nenapouštěli bazény. „Voda není, to ví každý. Taková vedra jako nyní nepamatuji. Jenže málokdo je ochotný se uskromnit a šetřit,“ durdil se šedesátník František z Rudky.
Místní nyní očekávají jako spásu avizované bouřky. „Určitě by to pomohlo, aspoň dočasně. Musíme si zvykat, že voda bude nad zlato,“ shrnula starostka Rudky Marie Jirglová.
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