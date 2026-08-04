„Aktuálně je situace taková, že Vodárenská akciová společnost nám zaváží vodu do vodojemu, který byl zcela vyčerpaný. Druhý zdroj vody, který vodu posílá rovnou do vodovodu a ne do vodojemu, je v provozu, ale vody teče méně. Tak jen doufám, že lidé dostanou rozum a nebudou zase zalévat, když pocítili, že voda nemusí téct vůbec,“ uvedl předseda Dobrovolného svazku obcí (DSO) Domašovsko Tomáš Pitrocha.
Na problémy s nedostatkem vody upozorňovali místní už před týdnem, přesto spotřeba vody ještě stoupla – a to o 60 až 80 m3 za den a ani dovezená voda nedokázala spotřebu doplnit.
Spolek počítal s tím, že voda bude dostupná z cisteren zapůjčených od Brněnských vodovodů a kanalizací, s městskou vodárnou se ale nepodařilo domluvit.
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