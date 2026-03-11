Radnice uveřejnila výzvu na sociálních sítích, leč bez odezvy. Zanedbaný kozlík putoval prozatím do místní biofarmy, kde skončil v izolaci.
„Musíme ho odčervit, udělat mu manikúru, pedikúru. Nadšená nejsem. Mělo to být dočasné, ale asi nebude,“ vzkázala farmářka Hana Juránková s tím, že pro „dalšího obyvatele“ nemají dostatečné zázemí.
Strážníci tak mají zaděláno nejen na pátrání po majiteli zvířete, ale i po budoucím umístění rohatého nalezence. Nyní zveřejnili telefonní kontakty, na kterých informace k majiteli kozla přivítají. Volat lze na číslo strážníků 546 419 468, nebo na městský úřad v Ivančicích na mobil 724 057 924.
Kozel by mohl najít azyl v registrovaných útulcích pro kozy v brněnské Slatině a Králově Poli, nebo v Bučovicích a v Příměticích u Znojma.
