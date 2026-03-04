Na Bibi upozorňuje Kočičí azyl Znojemsko. „Ztratila se kočička, která slyší na jméno Bibi. Venku se bojí cizích lidí. Ztratila se dne 11.12 2025 v Přeskačích asi 20 km od Znojma v okolí Tavikovic,“ uvedli její majitelé, kteří nabízejí nálezné tři tisíce korun.
Kocour naskočil na stop
Na brněnský útulek se obrátila žena až z Německa. Dorothee Schohe postrádá už od loňksého 21. srpna svého kocoura Arthase. Pátrání vede velmi svědomitě, vytvořila pro něho speciální webové stránky. Rozvěsila tisíce plakátů a jezdí v autě, kde je má vylepené v němčině, angličtině, češtině a bulharštině.
„Naskočil na přívěs dodávky, která jela z Nizozemí do Bulharska. Příslušníci dálniční policie ho z něho i přes jeho protesty sundali, ale zřejmě naskočil znovu. Podle GPS jeho cesta začala právě tam,“ uvedla zoufalá majitelka.
Najezdila už tisíce kilometrů
Jenže, bílý hranatý GPS tracker měl už jen 10 % baterie, po tři čtvrtině hodiny přestal vysílat data o poloze. Auto směřovalo k České republice. V Německu a na trase od hranic až po Vysočinu už rozvěsila plakáty, nyní se chystá pátrat v Jihomoravském kraji.
Při pátrání už dostala více než deset tipů na zatoulanou černou kočku. Najezdila kvůli tomu tisíce kilometrů. Ani jednou, ale nešlo o Arthase. „Stále prohledávám internet a pátrám po stopách a indicích. Cestovní věci mám pořád připravené a sbalené,“ dodala majitelka kocoura.
VIDEO: Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025).
Brněnští strážníci zachránili kocourka, který spadl do pětimetrové šachty (listopad 2025) Městská policie Brno