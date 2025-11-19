Inspekce dala za pravdu rodičům žáka, kterému školní řád od 1. září zúžil výběr oděvu. „Oblečení se váže k osobnosti člověka, pokud jím žák nevyjadřuje třeba rasismus, nejde ho sankcionovat,“ řekl náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.
Některé děti učitelé dokonce posílali domů. „Jediný správný postup je kontaktovat zákonné zástupce a řešit to s nimi,“ dodal. Podobné zákazy zavedly i další dvě brněnské školy – ZŠ Bakalka a ZŠ Křídlovická.
Ať vědí, co je vhodné
Kontroverzní nařízení letos v září ředitel školy hájil. „Chceme, aby věděly, co je v jaké situaci vhodné si obléct. Tepláky patří na volný čas, do tělocvičny a družiny, ale ne do výuky, kde má být prostředí respektující a příjemné po všechny,“ odůvodnil tehdy nařízen ředitel Dan Jedlička. K rozhodnutí inspekce se nyní nevyjádřil.
