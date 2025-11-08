„Dokončili jsme vývoj, výrobu a test všech komponentů. Nyní se chystáme na test megawattového pohonu v devatenáctimístném letadle Piristrel,“ řekl technický vedoucí projektu Newborn Ondřej Kotaba ze společnosti Honeywell.
Zájem má Airbus
Nový pohon neprodukuje žádné emise CO2. Jeho výhodou je i to, že piloti před přistáním nebudou muset vypouštět přebytečné palivo. Zájem o jeho využití už ohlásil největší evropský výrobce letadel Airbus.
Vědci z Brna představili vodíkový pohon pro letadla a jeho komponenty Hynek Zdeněk
Vědci zároveň upozorňují, že vodíkový pohon bude vhodný do letadel, které budou létat do vzdálenosti dva tisíce mil (přibližně 3 200 km – poz. red.). Bude tedy vhodný pro lety napříč Evropou. Pro lety přes Atlantik ovšem nebude mít dostatečnou kapacitu.
Dvě miliardy na výzkum
Projekt Newborn je hrazen z prostředků EU. Kromě vědců z Brna jsou do něj zapojeny i firmy a univerzity z Německa, Francie, Velké Británie, Španělska, Itálie, Rakouska a Švédska. Na výzkum byly vyčleněny dvě miliardy korun.
Vědci zatím nechtějí spekulovat, kdy by letadla s novým pohonem mohla létat. Jejich přáním je, aby tomu tak bylo už v roce 2029.