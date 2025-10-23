Kaple Panny Marie Bolestné podle návrhu Jana Říčného přišla na 24 milionů korun. Z velké části na ni přispěli věřící. Netradiční, válcovitá, 25 metrů vysoká dřevostavba na vejčitém půdorysu upoutá už z dálky.

Hlavní konstrukci tvoří sedm jedlových trámů opracovaných pouze sekerami. Odkazovat mají k sedmi utrpením Panny Marie. Osmý trám, osazený napříč, dotváří obraz kříže. Desítky malých oken symbolizují slzy.

Investorem stavby, při níž se kombinovaly středověké postupy a moderní technologické možnosti, byla Římskokatolická farnost Moutnice. Tím, kdo stál za ideou a výstavbou, je moutnický farář René Václav Strouhal.

Kámen, dřevo a sklo: Nesvačilka se po více než 100 letech dočkala vysněné kaple

Zástupy věřících si ve středu užily slavnostní vysvěcení kaple.

Jako maják naděje

„Stavba ční se svou bílou věžičkou v rozlehlé krajině mezi poli jako maják naděje a svým provedením odkazuje na historii, současnost ale neopomíjí. Snažíme se stavbou zkulturnit místní krajinu, jako naši předkové," řekl při loňském vysvěcení kaple autor oceněného projektu Jan Říčný.

V Nesvačilce na Brněnsku vysvětili unikátní kapli TV Blesk Zdeněk Matyáš

O Grand Prix Architektů - Národní cenu za architekturu se v letošním ročníku ucházelo 155 projektů. V prvním kole hodnocení porota vybrala 50 projektů, které postoupily do finále, z nich pak vybírala vítěze: Kapli v Nesvačilce.

Cenu dostal i okruh Žabovřeská

Radovat se může i Brno. Velký městský okruh Žabovřeská (VMO) získal ocenění Stavba roku 2024 od Inženýrské komory. Mezi řekou a skalním masivem pod Wilsonovým lesem vznikl tunel pro tramvaj, díky kterému se podařilo rozšířit silnici na dva pruhy v každém směru, zastřešit část trasy a vytvořit nový park pro veřejnost.

Tento strategický projekt města Brna, který výrazně zlepší dopravní situaci ve městě, se skládá z mnoha etap. Každá z nich má svoje termíny. Některé úseky jsou již hotové nebo ve výstavbě, jiné na realizaci teprve čekají.

Dopravní úleva v roce 2035

V roce 2024 byly otevřeny nové úseky Žabovřeská, Bauerova, Tomkovo náměstí a Rokytova. Začaly práce na výzkumné štole pro tunel Vinohrady. Předpokládané dokončení celého okruhu je v roce 2035. Celkové náklady na všechny práce mezi lety 2015-2035 jsou spočítány na 38,3 miliardy Kč. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic a město Brno.

Kaple v Nesvačilce získala Grand Prix Architektů - Národní cenu za architekturu.
